المركزية - أشارت بلدية صيدا في بيان إلى أنه "بعدما تبيَّن من خلال الكشف الميداني وجود عدد من المخالفات في بعض المطاعم ومحلات الوجبات السريعة (السناك) لناحية تركيب أنظمة الغاز المسال بطريقة لا تستوفي معايير وشروط السلامة العامة، وبما أن مخالفة هذه المعايير تُشكّل خطرًا على سلامة المواطنين والعاملين في تلك المطاعم، إضافةً إلى تهديدها لسلامة المباني والإنشاءات، قرر المجلس البلدي لمدينة صيدا ما يلي:

1. إنذار جميع أصحاب المطاعم ومحلات الوجبات السريعة (السناك) بضرورة الاستحصال على موافقة الدائرة الهندسية في بلدية صيدا بشأن أنظمة الغاز المعتمدة لديهم، وإجراء كشف من قبل البلدية للتأكد من مطابقتها لتدابير وشروط السلامة العامة.

2. يُمنع منعًا باتًا ما يلي:

• تركيب خزانات غاز تتجاوز سعتها /100/ ليتر في الأماكن المغلقة أو في أقبية المطاعم.

ربط أكثر من أسطوانة غاز سعة /35/ كلغ على شبكة واحدة داخل المحل.

3. تُكلَّف الدائرة الهندسية وشرطة بلدية صيدا بالكشف الميداني والمتابعة الحثيثة لتنفيذ مضمون هذا القرار، وتنظيم محاضر ضبط بالمخالفين عند الاقتضاء.

4. على جميع المخالفين لشروط السلامة العامة تسوية أوضاعهم خلال مهلة خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ صدور هذا القرار، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وإحالة المخالفة للقضاء.

ويُبلَّغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويُعمل به فور صدوره".