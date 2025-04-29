Apr 29, 2025 11:18 AMClock
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مهلة الترشح للانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي عكار ولبنان الشمالي تنتهي يوم غد

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