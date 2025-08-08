بدأ مهرجان بيبلوس الدولي فصلاً جديداً هذا العام مع شركة IN ACTION EVENTS التي أصبحت الجهة الرسمية المنظمة، المشرفة، والمنتجة للمهرجان للسنوات الثلاث المقبلة.

افتُتحت النسخة الحالية بعرض مبهر من غي مانوكيان أمام أكثر من ٥٠٠٠ زائر، تلاه عرض عالمي للنجم جيسون ديرولو الذي أضاء ليالي جبيل وجمع أكثر من ٥٠٠٠ شاب لبناني في ليلة من الرقص والفرح.

وفي بيان صادر عن الشركة المنظّمة، "ما زالت الإثارة مستمرة مع ثلاث ليالٍ ساحرة بانتظار الجمهور:

• Lost Frequencies – في ٨ آب

• Slimane – في ٩ آب

• Naïka – في ١٠ آب

هذا العام، المهرجان ليس مجرد حفلات — بل تجربة متكاملة:

• تصميم مبهر للمسرح والشاشات

• جودة صوت وإضاءة متقدمة

• منطقة طعام مميزة تطل على مشهد الغروب

• فريق عمل محترف ومنظم في كل تفاصيل الحدث