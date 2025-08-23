

المركزية- افتتحت بلدية عين سعادة مساء امس الجمعة مهرجان "عين سعادة 2025" في شارع المطران بولس مطر، وسط أجواء من الموسيقى والغناء والفرح.

حضر حفل الافتتاح جمع من الشخصيات الرسمية والهيئات البلدية والاختيارية والثقافية والاجتماعية ووجوه اعلامية.

بعد النشيد الوطني اللبناني رحبت الاعلامية اولغا ابراهيم بالحضور مؤكدة استعادة البلدة عزها ورونقها وبرنامج مهرجاناتها بعد سنوات من التوقف القسري، مثنية على جهود رئيس واعضاء البلدية وحماسهم للنهوض بالبلدة انمائيا واعادة البهجة والفرح الى ربوعها.

ثم كانت كلمة لرئيس البلدية موريس الاسمر أكد في خلالها ان عين سعادة ستستعيد تألقها بعزم وإصرار من مجلسها البلدي على رغم التحديات الجسام، موجهاً التحية لكل من اسهم في نجاح المهرجان وتزيين البلدة بالفرح. وعدد انجازات البلدية خلال اقل من ثلاثة اشهر من تنظيف الشوارع وتجميلها، الى تعزيز الشرطة وانارة الشوارع الرئيسية بالطاقة الشمسية، متمنيا على نواب المنطقة متابعة مطالب البلدة.

وبعد جولة للحضور على الاكشاك المتنوعة الممتدة على طول الشارع الرئيسي بتنظيم "street festival "، قدم الفنان هادي ضو مجموعة من الاغاني المنوعة تفاعل معها الجمهور بحرارة ورقص على انغامها حتى منتصف الليل.

يذكر ان المهرجان يمتد حتى يوم غد الاحد، حيث تقدم "Louna" عرضاً مسرحياً للأطفال في السابعة مساء اليوم السبت، ثم يحيي الفنان نديم الشمالي حفلة يقدم في خلالها باقة من الاغاني المنوعة.

اما يوم غد فيبدأ مع "fanatics show" في عرض مميز للأطفال ويختتم المهرجان مساء مع الفنانة ليال عبود.