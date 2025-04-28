المركزية - أعلنت النائبة السابقة السيدة مها الخوري أسعد البيان التالي:

أما وقد أُقفل باب التراشيح للإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان وأُعلنت اللوائح والأسماء المرشحة، لا بدّ لي أن أتمنى التوفيق للجميع في الإنتخابات في بلدتي قرطبا وقد سعيت جاهدة من أجل التوافق في العمل البلدي وتواصلت مع الجميع متناسية الخلافات والإختلافات السياسية من أجل التوافق في قرطبا البلدة التي تستحق محبة أهلها لها وخدمتها من أجل الخير العام وليس من أجل الخير الخاص.

ولكن لا يسعني إلا أن أشكر رئيس إتحاد بلديات جبيل رئيس بلدية قرطبا الحالي الأستاذ فادي مارتينوس، على كل ما فعله لقرطبا إنمائيًا وعمرانيًا ولوجستيًا خلال رئاسته للبلدية على مدى 21 سنة على الرغم من كل الصعاب والتحديات التي عاشها وما زال يعيشها لبنان وكل اللبنانيين منذ أكثر من خمس سنوات. وأشكره على كل ما قام به من أجل تشكيل لائحة توافقيّة تُرضي الجميع ومن أجل خير البلدة التي خدمها وما زال بكل تفانٍ ومحبة ومن دون منّة. حاول جاهدًا الوصول الى التوافق لكنه واجه أبوابًا موصدة، لا تريد أن تسمع ولا تريد أن ترى. فأخذ المبادرة لتشكيل لائحة "قرطبا بتستاهل" من حكماء قرطبا وشبابها.. لائحة "منشوف حالنا فيا" تضم وجوهًا جديدة معروفة في عالم الطب والهندسة والقانون والمال والأعمال.

وختمت مها الخوري أسعد بيانها داعيّة بالتوفيق لجميع المرشحين لخدمة قرطبا من خلال المجلس البلدي أو المجالس الإختيارية.