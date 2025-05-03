يُحرم من حق الاقتراع في الانتخابات النيابية أو البلدية الأشخاص التالية أوضاعهم:

– من حُكم بحرمانهم من الحقوق المدنية.

– من حُكم بحرمانهم مؤبداً من الرتب والوظائف العامة.

– من حُرموا من رتبهم ووظائفهم لمدة محددة، وذلك إلى حين انقضاء هذه المدة.

– من صدر بحقهم حكم بجناية.

– من أدينوا بإحدى الجنح الشائنة التالية: السرقة، الاحتيال، إصدار شيك بدون مؤونة، سوء الائتمان، الاختلاس، الرشوة، اليمين الكاذبة، الاغتصاب، التهديد والتهويل، التزوير واستعمال المزور، شهادة الزور، الجرائم المخلة بالأخلاق العامة (كما وردت في الباب السابع من قانون العقوبات)، الجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة أو صناعتها أو الاتجار بها.

– الأشخاص المحجور عليهم قضائياً طوال مدة الحجر.

– من أُعلن إفلاسهم احتيالياً أو من حُكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد (689–698) من قانون العقوبات.

– من صدر بحقهم أحكام بالعقوبات المنصوص عليها في المواد (329–334) من قانون العقوبات.

ملاحظة: لا يُستعاد حق الاقتراع للأشخاص المذكورين أعلاه إلا بعد صدور قرار بإعادة اعتبارهم.

تجري الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان بحسب المحافظات وفقاً للتالي: في جبل لبنان بتاريخ 4 أيار/مايو ، في لبنان الشمالي وعكار بتاريخ 11 أيار، في بيروت، البقاع وبعلبك – الهرمل بتاريخ 18 أيار، وفي لبنان الجنوبي والنبطية بتاريخ 24 أيار.