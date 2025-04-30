تسلّم الجنرال الأميركي مايكل جي ليني رسمياً رئاسة لجنة وقف النار بين لبنان وإسرائيل، خلفاً للجنرال الأميركي كاسبر جيفرز.

من هو مايكل جي ليني؟

وُلد اللواء مايكل ج. ليني في عام 1966 في بريدجبورت بولاية كونيتيكت والتحق لاحقاً بمعهد فيرجينيا العسكري في ليكسينغتون بولاية فيرجينيا حيث تخرج منه وحصل على بكالوريوس الآداب في التاريخ وتم تكليفه برتبة ملازم ثانٍ في سلاح المدفعية الميدانية في عام 1988.

وبعد ذلك حصل على تأهيل فرعي في سلاح المشاة والدروع والدفاع الجوي.

وقد أكمل الدورة الأساسية لضباط المدفعية الميدانية، ودورة صيانة الضباط المبتدئين، ودورة ضباط المدفعية الميدانية المتقدمة، ودورة قادة الكشافة، ودورة قادة الدبابات، ودورة قادة الآليات، ودورة منسق دعم النيران، ودورة القيادة والأركان العامة، ودورة انتقال ضباط الدفاع الجوي، ودورة القيادة والأركان في الدفاع الجوي، ودورة القيادة والأركان في قوات الدفاع الجوي، ودورة القيادة والأركان التمهيدية للمدفعية الميدانية، ودورة نيران العمليات المشتركة والآثار، ودورة تدريب قادة قوات المهام المشتركة، وبرنامج تأهيل القادة مزدوجي الوضع، ودورة قادة المكونات المشتركة، وبرنامج التعليم الاستراتيجي للجيش. وهو حاصل على درجة الماجستير في الدراسات الاستراتيجية من كلية الحرب بالجيش الأميركي.

عُيّنَ رئيساً لأركان قيادة التدريب والمشورة والمساعدة في قندهار (أفغانستان)، وعُيّن عام 2019، نائباً لقائد العمليات العامة لفرقة المشاة الأربعين، ثم قائداً عاماً لفرقة المشاة الأربعين في عام 2022.

وهو يشغل حالياً منصب القائد العام لقوة المهام "سبارتان" في معسكر عريفجان في الكويت.