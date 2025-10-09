استهلّ الرئيس العالمي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم روجيه هاني، والأمين العام العالمي جورج أبي رعد، زيارتهما أوستراليا بلقاء القنصل العام اللبناني في نيو ساوث ويلز، شربل معكرون، في مقرّ إقامته في سيدني.

رافق الرئيس والأمين العام وفد من الجامعة ضمّ رئيس المجلس القاري لأستراليا ونيوزيلندا أنطوان كرم، رئيس مجلس الأمناء ميشال الدويهي، نائب رئيس المجلس القاري إبراهيم الخوري، رئيس مجلس ولاية نيو ساوث ويلز الدكتور شاين جحا، مسؤول العلاقات العامة رفول رحمة، ومسؤولة الإعلام ميراي شدياق.

وخلال اللقاء، جرى البحث في أوضاع الجالية اللبنانية في أوستراليا، وسبل تعزيز التعاون بين القنصلية العامة والجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، بما يخدم مصالح الجالية ويقوّي جسور التواصل مع لبنان الأم.

وتطرّق الوفد إلى موضوع الانتخابات النيابية اللبنانية المقبلة، مؤكّدًا "أهمية إشراك المغتربين بشكل فعلي في العملية الانتخابية من خلال الاقتراع لـ128 نائبًا في البرلمان اللبناني، وليس الاكتفاء بانتخاب ستة نواب مخصّصين للمغتربين. كما شدّد على ضرورة تعديل القانون الانتخابي بما يضمن المساواة بين اللبنانيين المقيمين والمغتربين في حقّ التمثيل والمشاركة السياسية الكاملة".

وأشاد هاني "بالدور الوطني الذي يقوم به القنصل معكرون في رعاية شؤون أبناء الجالية ودعم المبادرات التي تبرز الوجه الحضاري للبنان"، فيما رحّب القنصل بالوفد الزائر مثنيًا على الجهود التي تبذلها الجامعة في توحيد طاقات اللبنانيين المنتشرين حول العالم وتعزيز ارتباطهم بالوطن الأم.