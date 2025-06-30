عادت النيران إلى الاشتعال مجددًا، في جرود القبيات، بعدما كانت فرق الدفاع المدني وطوافات الجيش قد تمكنت من السيطرة على الحريق صباحًا. وامتدت ألسنة النيران لتطال مساحات واسعة من الأحراج، ما استدعى تدخلًا سريعًا لإعادة عمليات الإطفاء.

في سياق متصل، اندلع حريق كبير في الوديان التي تربط بين بلدات سيسوق وبزال، حيث أتت النيران على مساحات شاسعة من أشجار الزيتون واللوز ونباتات أخرى. وتواصل فرق الدفاع المدني وطوافات الجيش تنفيذ عمليات الإطفاء في المنطقة للحد من توسّع رقعة الحريق.

كما اندلع حريق في بلدة شدرا.

وتمكّن مركز الدفاع المدني في رحبة من السيطرة على حريق اندلع في بلدة القريات ظهر اليوم، بعد جهود مكثفة لاحتوائه ومنع تمدده إلى المناطق المجاورة.