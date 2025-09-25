Sep 25, 2025 9:34 PMClock
أخبار محلية
  • Plus
  • Minus

منيمنة ينتقد فعالية حزب الله: انتصار افتراضي وتصرفات "الحاج" تمحو كلام نعيم قاسم

كتب النائب ابراهيم منيمنة عبر حسابه على منصة" اكس":  "تحية لأهالي بيروت على وعيهم وحسهم الوطني، في مواجهة يوم التحدي الذي اراده حزب الله وان غطاه بصورة، فيما كان الاجدى به لو اراد فعلا فتح صفحة جديدة اجراء مراجعة شاملة تبدأ من العام 2005 ولا تنتهي بسوريا، ومد اليد للبنانيين بصدق.

كان الأجدى بالحزب في هذه اللحظات التاريخية ان يكون ضنينا على وحدة البلاد، ولكن يبدو ان الانتصار ال virtual في العالم الافتراضي كان اهم، مختصرا اياها في النهاية باصبع مرفوع، على طريقة رسائل "الحاج" من قصر العدل الى ازقة بيروت.

يبدو ان كلام الشيخ نعيم يمحوه تصرفات الحاج وفيق!".

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o