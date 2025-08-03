أشار النائب ابراهيم منيمنة إلى أن "على حزب الله ان يكون شفافا وأن يأخذ خطوة جرئية لعدم ادخال البلاد مجددا في مغامرة كبيرة، والتحلّي بأعلى درجات المسؤولية لانهاء ملف حصرية السلاح بيد الشرعية تحت سقف تأمين الضمانات الواجبة من قبل تل ابيب".

منيمنة وفي حديث لكواليس الأحد عبر صوت لبنان 100.5، اعتبر أنّه "لا يمكن لحزب الله المكابرة وعليه بمساعدة الشعب اللبناني التحولّ الى حزب سياسي لما فيه خير ابناء الطائفة الشيعية وحماية المصلحة الوطنية العليا دون سواه".

وعن قانون الانتخابات النيابية، قال: "لا بد من اعادة النظر في مضمون قانون الانتخابات النيابية وعلينا القيام بسلة من الاصلاحات ذات الصلة على غرار الميغاسنتر والكوتا النسائية وتصويت المغتربين وتحديد السقف المالي وتشكيل الهئية الوطنية لمراقبة الانتخابات والحضور الاعلامي العادل".

أضاف: "اقتراع المغتربين للنواب الـ128 بند وطني بامتياز ويستحق كل مواجهة"

وعن التحقيق في ملف انفجار المرفأ، قال: "يسجل للقاضي طارق البيطار صلابته وصموده في وجه الضغوط ونعول عليه لاصدار قراره الظني في ما خص ملف انفجار مرفأ بيروت ما يضعه في مساره القضائي الصحيح واحقاق العدالة دون سواها".