المركزية - كتب النائب ابراهيم منيمنة على منصة "إكس": "اقرار تصويت المغتربين في الانتخابات النيابية لـ١٢٨ نائبا هو حق، ومن اصل مبدأ المساواة بين اللبنانيين. لا يكون جزاء المغتربين وهم ضحية هذه المنظومة الحاكمة وهم من تحمل التبعات الاجتماعية جراء الانهيار المالي وهم المساهم الاول في استدامة اقتصاد هذا البلد، لا يكون جزاؤهم تحجيم مساهمتهم وتمثيلهم في الحياة السياسية. أشدد على انني اقف مع اقرار تعديل قانون الانتخابات ليسمح للمغتربين بالتصويت لـ١٢٨ وساعمل مع الزملاء النواب على تأمين الاغلبية لاقرار هذا الاصلاح في اسرع وقت".