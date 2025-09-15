المركزية - أعلنت نقابة الصحافة اللبنانية في بيان، عن استعدادها للمساهمة في استيعاب المواقع الالكترونية منعاً لانتحال الصفة وتأكيداً على ضرورة الالتزام بالحرية المسؤولة للاعلام ووفقاً لقانون الاعلام والنظام الداخلي للنقابة .

فعلى طالب الموقع الالكتروني ان يتقدم بطلبه الى نقابة الصحافة ضمن الشروط التالية:

1- اسم مالك الموقع الالكتروني او المنصة الالكترونية (صورة عن هويته).

2- شهادة علامة تجارية للموقع.

3- مكان وعنوان مركز او مكتب الموقع – واضح وصريح.

4- أسماء 3 محررين يعملون في الموقع.

5- اسم مدير مسؤول بتكليف من مالك الموقع على ان يكون منتسباً لنقابة المحررين. (مستند)

6- اسم مدير التحرير على أن يكون منتسباً لنقابة المحررين. (مستند)

7- لائحة واضحة باسم الموقع (Domaine) وحسابات الموقع على مواقع التواصل الاجتماعي.