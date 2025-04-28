Apr 28, 2025 5:42 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

منظمة "مجاهدي خلق" تنفي تعاونها مع إسرائيل أو أي دولة أخرى في تنفيذ عمليات داخل إيران

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o