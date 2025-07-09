Jul 9, 2025 3:06 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

منظمة العفو الدولية: خطط وزير الدفاع الإسرائيلي لتجميع سكان غزة في "المدينة الإنسانية" شائنة وغير إنسانية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o