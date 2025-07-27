Jul 27, 2025 7:34 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

منظمة الصحة العالمية: معظم وفيات سوء التغذية كانت قبل وصول المستشفيات أو بعد وقت قصير وكانت الأجساد هزيلة جدا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o