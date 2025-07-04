Jul 4, 2025 12:13 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

منظمة الصحة العالمية: مستشفى ناصر في غزة يعمل كجناح ضخم لعلاج المصابين بعد تدفقهم من مواقع توزيع أغذية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o