Jul 2, 2025 4:49 PMClock
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منظمة الصحة العالمية: سلمنا 3 آلاف لتر مما تبقى لدينا من الوقود لمستشفى الشفاء لمنع توقف الخدمات الحيوية

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