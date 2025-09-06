آخر الأخبار
7:09 AM
منظمة الصحة العالمية ترفع حالة الطوارئ بشأن جدري القردة
القسام: مجاهدونا استهدفوا الأحد 3 دبابات "ميركفاه" في محيط مسجد صلا...
2025-09-06 14:00:32
وزير الدفاع الإسرائيلي تعقيبا على تدمير برج السوسي: مستمرون
2025-09-06 14:00:21
صاروخ غير منفجر من مخلفات الحرب في يحمر الشقيف والجيش يتوجه إلى الم...
2025-09-06 14:00:10
القسام: مجاهدونا استهدفوا الأحد 3 دبابات "ميركفاه" في محيط مسجد صلاح الدین ومستوصف الزيتون جنوب حي الزيتون جنوبي مدينة
وزير الدفاع الإسرائيلي تعقيبا على تدمير برج السوسي: مستمرون
صاروخ غير منفجر من مخلفات الحرب في يحمر الشقيف والجيش يتوجه إلى المكان لتفكيكه
الجيش السوداني ينفذ ضربات بمسيّرات ضد الدعم قرب الأُبيض
الجيش الإسرائيلي: حماس أقامت قرب المبنى المستهدف بنية تحتية تدير منها عناصرها هجمات ضد قواتنا
الجيش الإسرائيلي: قصفنا قبل قليل مبنى متعدد الطوابق كانت تستخدمه حماس في مدينة غزة
وسائل إعلام فلسطينية: قصف إسرائيلي يستهدف "برج السوسي" غرب مدينة غزة
حراك المعلمين المتعاقدين: لنرفع الصوت حتى انتزاع الحقوق كاملة
طائرات الجيش السوداني استهدفت مواقع الدعم السريع بأم صميمة وكازقيل ومدينة بارا شمال كردفان
ثلاث مسيرات فوق قرى صيدا والنبطية
أمن الدولة: ضبط طوابع في السوق السوداء بالدكوانة وختم مكاتب المتورطين بالشمع الأحمر
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من نهرالكلب باتجاه جونية حتى غزير
دوليات
لماذا غيّر ترامب إسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب؟
صحة
نقاش علمي حول الإنتان والإدارة السليمة للمضادات الحيوية
كركي يدعو إلى وضع استراتيجيّة وطنية وخارطة طريق لشمول العاملين في القطاع غير المنظّم
إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في القطاع الصحي 2025-2030
نقابة مستوردي الأدوية: لتحقيق رسمي لا تضخيم إعلامي
السكري من النوع الثاني.. خطِر على معظم أعضاء الجسم
الأكثر قراءة
رقم سرّي يفتح جميع شبكات الواي فاي
عشية حفل عمرو دياب.. بريدي والبطل: لن نسكت عن هدر مئات الآلاف من الدولارات من حق بلدية بيروت
الأسد محاصر بالغارات والتظاهرات والانهيار: هل يرضخ للحل السياسي؟
نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى السكان
تقارير مضللة عن حشود عسكرية وروايات عن اقتحامات وهمية...الحدود الشمالية بأمان!
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال
بالأسماء: اليكم الفائزين بالإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان
اقتصاد
12:38 PM
رسامني من مطار القليعات: التلزيم بداية 2026
اقليميات
12:37 PM
توقيف لبنانيين وسوريين في اليمن بتهمة إنشا...
أخبار محلية
12:00 PM
حاصباني: جلسة الحكومة صبّت في خانة توقّعات...
أخبار محلية
11:16 AM
حبشي: حصرية السلاح لم تعد في يد حزب الله أ...
أخبار محلية
10:24 AM
التعليق الأول من "حزب الله" على جلسة الحكومة
أخبار محلية
10:19 AM
وزير العدل: ثقتنا بالجيش كاملة ولا عودة لل...
أخبار محلية
9:17 AM
باسيل: يجب ألا تكون هناك سرّية في موضوع حص...
خاص
11:10 AM
"جزرة" لودريان.. القرارات جيدة لكنّ المانح...
خاص
9:45 AM
الحكمة بدأ يستعد..الزوق بدلاً من غزير؟
