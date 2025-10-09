Oct 9, 2025 5:11 PMClock
أبرز الأحداث
منظمة التحرير الفلسطينية ترحب باتفاق غزة وتدعو إلى الالتزام الكامل بوقف النار: السلطة والحكومة مستعدتان لمعالجة آثار الحرب المدمرة في غزة ونرحب ببدء حوار وطني شامل في القاهرة

