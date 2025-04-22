عزت قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان بوفاة الحبر الأعظم البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، "الذي رحل عن الدنيا، بعد مسيرة حافلة بالمواقف الإنسانية، خاصة تجاه القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا الفلسطيني الوطنية المشروعة".

واعربت في بيان، عن "تقديرها وعرفانها للبابا فرنسيس الذي كانت له مواقف شجاعة ومشرفة من القضية الفلسطينية، والذي اعترف بدولة فلسطين، ورفع العلم الفلسطيني في حاضرة الفاتيكان، وزار مدينة بيت لحم، وصلّى في كنيسة المهد، وتوقّف عند جدار الفصل والتوسع العنصري وصلى دعمًا للسلام وإنهاء الحروب، كما دعا إلى وقف الحرب على قطاع غزة، ووصف الوضع الإنساني الذي يعيشه الشعب الفلسطيني جراء الحرب الإسرائيلية بالمشين، كما طالب بعدم إغلاق مدينة القدس المحتلة أمام المؤمنين، وتطبيق الشرعية الدولية عليها.*

واعربت عن تعازيها الحارة "للكنيسة الكاثوليكية ولعموم إخواننا المسيحيين في العالم ولكل شعوب العالم الحر، ونعاهد الراحل الكبير بأننا سنستمر في الاستلهام من مسيرته والتزامه طوال حياته بالسلام العادل والتضامن الإنساني العالمي حتى تتحق طموحات وآمال شعبنا النصر والعودة وبالحرية والإستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف".