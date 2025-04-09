Apr 9, 2025 8:51 PMClock
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منظمة التجارة العالمية: التبادل التجاري بين أميركا والصين قد ينخفض بنسبة 80 في المئة

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