Apr 11, 2025 3:48 PMClock
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منطقة الشجاعية تشهد حركة نزوح كبيرة بعد أوامر إخلاء إسرائيلية لمناطق شرق مدينة غزة

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