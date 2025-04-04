Apr 4, 2025 11:16 AMClock
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منصوري: من غير المقبول ألا يكون بحوزة حاكم مصرف لبنان جوابًا حول مصير ودائع المودعين لكن الجواب ليس لدى الحاكم فقط بل يأتي ضمن خطة حكومية متكاملة تُقرّ في المجلس النيابي

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