Apr 4, 2025 11:20 AMClock
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منصوري: لم يتوقف مصرف لبنان عن العمل طوال الأزمة ونظّفنا كل ميزانية "المركزي" عبر إلغاء كل مفاعيل الهندسات المالية

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