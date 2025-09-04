ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن الجيش الإسرائيلي أنشأ مركز تدريب أطلق عليه اسم "لبنان الصغير" فوق أنقاض قرية زعورة السورية المهجرة شمالي الجولان، ليكون نسخة شمالية من موقع "غزة الصغيرة" في قاعدة تسئيليم.

وأوضحت الصحيفة أن الموقع صُمم لمحاكاة عمليات عسكرية في بلدات لبنانية، وشُيدت فيه مبانٍ متعددة الطوابق وأبراج سكنية تحاكي الطابع العمراني في الجنوب اللبناني، بهدف إعداد القوات لمواجهة سيناريوهات قتال حضري واسع النطاق.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن مقاتلي لواء "الكوماندوز" نفذوا تدريباتهم الأولى خلال الأسابيع الماضية، بما في ذلك مواجهات مع البنية التحتية تحت الأرض، في إشارة إلى أنفاق حزب الله. ويتميز الموقع عن نظيره في "تسئيليم" بإتاحة استخدام الذخيرة الحية وتشغيل الدبابات والجرافات الثقيلة لإزالة العوائق وتفجير العبوات.

كما جُهّزت شوارع وأزقة الموقع بعشرات الكاميرات وأجهزة التسجيل لمراجعة الأداء واستخلاص الدروس من نقاط القوة والضعف، فيما تنوعت المباني بين بيوت أرضية وأبنية من ثلاث وأربع طوابق وأبراج مرتفعة، مع نشر أنقاض بين المباني لاستخدامها كأهداف للقناصة.

وقالت الصحيفة إن الموقع سيشهد الشهر المقبل أول تدريب واسع النطاق يضم كتائب من قوات الاحتياط، ضمن الاستعدادات الميدانية المحتملة لجبهة لبنان.