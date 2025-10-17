استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة اليوم وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي. وتم خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة والعلاقات بين الوزارتين وسبل تعزيز التعاون بما يخدم المصلحة الوطنية.

كما تسلّم اللواء منسى من الوزير رجّي وثائق كان الأخير قد تسلّمها من المملكة المتحدة، تُساعد على ترسيم حدود لبنان البرّية.