قال رئيس مجلس رجال الاعمال اللبنانيين الفرنسيين HALFA FRANCE أنطوان منسى، في بيان: نود أن نذكّر أن الموعد النهائي لتسجيل اللبنانيين لدى السفارات، المسموح لهم بالاقتراع في الخارج، كان دائمًا في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) من السنة التي تسبق الانتخابات النيابية. واليوم، يفصلنا أقل من أربعة أشهر عن نوفمبر 2025، تمهيدًا لاحترام الاستحقاق النيابي اللبناني المقرر في أيار (مايو) 2026 ;

تسعة أشهر عن موعد الانتخابات النيابية في لبنان… ويبدو أن احتمال السماح للاغتراب بالمشاركة الاستثنائية في انتخاب النواب الـ128 داخل لبنان، كما جرى في السابق، آخذ بالتراجع يومًا بعد يوم. فالوقت يمضي بسرعة كبيرة، والسلطات المعنية تصرّ على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، إذ لا خيار لديها في الوقت الراهن سوى تطبيق القوانين الحالية التي أقرّها البرلمان اللبناني بالإجماع، والتي تقتصر على انتخاب ستة نواب فقط لتمثيل الاغتراب اللبناني حول العالم".