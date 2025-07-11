المركزية - أشار رئيس "تجمع رجال الأعمال اللبنانيين الفرنسيين HALFA أنطوان منسى في بيان الى ان "منذ نحو أسبوع، أصدرنا بياناً طالبنا فيه المسؤولين في السلطة بإظهار الاحترام تجاه اللبنانيين المقيمين في الخارج، مؤكدين على حقوقنا وواجباتنا تجاه عائلاتنا ووطننا الأم، ومطالبين الدولة، بالمقابل، بالاعتراف بحقوقنا وواجباتها تجاهنا.

لم نستغرب كثيراً أن بعض السياسيين يستمع لكنه لا يريد أن يسمع… هل من وسيلة، بالله عليكم، لإفهام الحلقات الأضعف أننا لسنا مغفّلين، ولسنا أدوات بيد أحد، ولسنا عملة يُساوَم بها؟ نريد فقط حقوقنا، وأن يُترك لنا العيش بسلام.

فقط أقلية من أبناء الاغتراب، التابعين لأحزاب سياسية، يعملون كطفيليات مدمّرة بهدف تمكين رؤسائهم في لبنان من التوصل عبر صفقات مشبوهة إلى أهدافهم، سواء بإلغاء الانتخابات النيابية المقبلة كليًا، أو، كما جرت العادة، المساومة لتعديل قانون الانتخابات بما يخدم مصالحهم.

إنه أمر فاضح… لقد تجاوز الأمر كل الحدود واستنزف الكثير من طاقتنا. ألا يجدر بنا أن نكرّس هذه الطاقة في إعادة هيكلة البلاد بالكامل؟"