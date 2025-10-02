المركزية - أشار الرئيس المؤسس السابق لمجلس رجال الاعمال اللبنانيين في فرنسا HALFA انطوان منسى في بيان، الى ان "الأشخاص الذين هم على يقين تام بعدم قدرتهم على التوجه إلى لبنان في شهر أيار/مايو 2026 للإدلاء بأصواتهم في دوائرهم الانتخابية، عليهم الشروع في تسجيل أسمائهم في أسرع وقت ممكن اعتباراً من 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 على اللوائح الانتخابية في الخارج، وذلك عبر سفاراتهم المعتمدة.

أما أولئك الذين يشعرون بالارتياح ويثقون بإمكانية توجههم شخصياً إلى لبنان للإدلاء بأصواتهم مهما كانت الظروف، على الرغم من أن الآليات العملية الخاصة بالاقتراع في الخارج – ولا سيما انتخاب النواب الستة المخصصين للمغتربين وفق القانون الحالي – لم تتضح بعد بشكل كامل، فمن الأفضل لهم انتظار مطلع تشرين الثاني/نوفمبر 2025 قبل اتخاذ قرار التسجيل لدى سفاراتهم من عدمه.

ومن المهم التشديد على أنّه، بمجرد تسجيل الاسم على اللوائح الانتخابية في الخارج، يُشطب تلقائياً من الدائرة الانتخابية في لبنان، الأمر الذي يحول دون تمكن الناخب من ممارسة واجبه الوطني في دائرته الأصلية داخل لبنان".