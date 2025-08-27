لبّى وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى دعوة القائم بالأعمال في السفارة اللبنانية في دولة الكويت ميا العضم، حيث التقى وفدًا من أبناء الجالية اللبنانية.

وخاطب اللواء منسى الحضور مؤكدًا أن اللبنانيين في الكويت يشكلون نموذجًا يحتذى به في الالتزام والعمل الجاد، وأن وجودهم في هذا البلد المضياف يقوم على الكد والسعي الشريف لتأمين لقمة العيش بكرامة، وليس على السعي وراء المظاهر. وأشاد بالاحترام الذي أظهروه للكويت وأهلها، مقابل ما لقيه اللبنانيون من استقبال أخوي ورعاية كريمة.

وأضاف أن أبناء الجالية هم خير ممثلين لوطنهم، يحملون رايته في الخارج، ويجسدون قيم الوفاء والانتماء، مؤكدًا أنّ القيادة في لبنان وعلى رأسها فخامة الرئيس العماد جوزف عون، تعتز بهم وتعتبرهم قدوةً في الوطنية والإخلاص. كما شدّد على أن لبنان لا يمكن أن يستمر إلا بتكاتف أبنائه وتعاضد مؤسساته وصمود جيشه ووحدة شعبه بمختلف طوائفه.

وختم وزير الدفاع الوطني داعيًا أفراد الجالية إلى البقاء جسر محبة بين لبنان والكويت، وأن يواصلوا عكس الصورة المشرقة عن وطنهم أينما وُجدوا، معبّرًا عن امتنانه للكويت وشعبها على ما يقدمونه من دعم ورعاية، ومؤكدًا أن لبنان والكويت سيبقيان معًا في علاقة أخوة متينة.