المركزية - أكد الرئيس السابق مؤسس لمجلس رجال الأعمال اللبنانيين الفرنسيين في فرنسا HALFA أنطوان منسى الى ان "لا شيء مؤكد أو رسمي حتى اليوم بخصوص الاستحقاق التشريعي لعام 2026، باستثناء رغبة القائمين على الحكم في احترام موعد الانتخابات النيابية. تتوالى النقاشات، ويتبادل المعنيون الاتهامات والمسؤوليات، فيما النتيجة لا تزال صفراً — صفر مقابل صفر والكرة ما زالت في منتصف الملعب".

أضاف في بيان: "فهل يدرك مسؤولو وطننا الأعزاء أنّ الموعد النهائي لتسجيل اللبنانيين المقيمين في الخارج على اللوائح الانتخابية هو 20 تشرين الثاني / نوفمبر 2025؟

مع أن النواب الحاليين كانوا يمتلكون أربع سنوات كاملة لمناقشة هذا الملف واتخاذ القرار المناسب بشأنه في السابق.

وختم: "ما عاد بدنا دراسات .. بدنا قرار .."