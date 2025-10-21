المركزية - علّق أنطوان منسى، رئيس مجلس رجال الأعمال اللبنانيين الفرنسيين HALFA FRANCE سابقا في مداخلة ضمن برنامج مانشيت المساء عبر صوت لبنان وشاشة vdl24 على ملف اقتراع المغتربين في الانتخابات النيابية المقبلة، قائلا: “سبق وناشدنا الدولة باحترام المغترب، وبعد ما جرى أمس بمجلس الوزراء أعتقد ان الكيل قد طفح، فهم ضحكوا علينا بملف الودائع".

وأضاف: “لا يحق لهم معاملتنا بهذه الطريقة، فلقد وصلنا الى نهاية المهلة للتسجيل في السفارات اللبنانية في الخارج كي نمارس حقنا الانتخابي، فكيف يقومون بتقاذف الملف بين المؤسسات الدستورية؟”

وقال: “الانتشار حر، وهو يفرض نفسه ويتكلم، ولا أعلم كيف وافقت بعض الاحزاب في السابق على انتخاب النواب الـ6، ولا أعلم لماذا يتم التراجع عن انتخاب ال128 نائبا من قبل الاغتراب، واعتقد ان على الجميع الاتفاق قبل انتهاء المهل وضياع حقنا وصوتنا”.

وختم بالاشارة الى انه “إن تسجّلنا في الاغتراب لا يحق لنا المجيء الى لبنان لانتخاب ال128 نائبًا، ونخشى من تطيير الانتخابات، وأتمنى من الرؤساء الثلاثة وقف هذه المهزلة”.