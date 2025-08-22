استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة اليوم رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر، ورئيس أركان الجيش اللبناني اللواء الركن حسان عوده، وجرى عرض للمشاكل التي يواجهها العسكريون في تسديد أقساط المدارس الخاصة لأولادهم.

وتم الاتفاق على تحديد موعد قريب للاجتماع مع المسؤولين في تجمع إتحاد المدارس الخاصة للعمل على إيجاد حل جذري لهذا الموضوع.

وأكد وزير الدفاع أنّ حل هذه المشكلة يجب أن يكون عادلاً ومتناسبًا مع تدنّي قيمة معاشات العسكريين كافة، خصوصًا مع الارتفاع الكبير المرتقب للعام القادم في أقساط المدارس الخاصة.