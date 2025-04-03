كتب رئيس مجلس رجال الأعمال اللبنانيين الفرنسيين أنطوان منسى: لقد تحققت العدالة بإعلان البراءة من على قوس محكمة التمييز في فرنسا ، مهد صوّن الحقوق وحماية الحريات..

هذا القرار المبّرم الصادر من أعلى سلطة قضائية ، يؤكد أن لا سلطة للقضاء الفرنسي في إلقاء الحجوزات خارج الأراضي الفرنسية بفعل الصلاحية المكانية ، ما يعني أن الحجز على ممتلكات الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة في بلجيكا وبريطانيا غير قانوني من الأساس ولا تجوز العودة إليه ، بعد ما ثبت أنه حصل تلاعب قضائي منع تمكين الحاكم سلامة من الدفاع عن نفسه .

إنها العدالة التي مهما طال الزمن تنصف الحقّ و أصحابه ….

وبالطبع لن تدوم لعبة تحويل الحاكم سلامة إلى كبش محرقة ،…

لأن من حمل مسؤولية النقد اللبناني طيلة ٣٠ عاماً ، وأنقذ مالبة الدولة في أصعب الظروف ، لا يمكن أن يتحوّل إلى ضحية منظومة الفساد التي أوصلت البلاد إلى حافة الإنهيار …

السؤال الأهم يا سادة ، أين المال المنهوب ؟؟؟

" العدل أساس الملك " .