المركزية - أكد رئيس مجلس رجال الاعمال اللبنانيين الفرنسيين HALFA FRANCE أنطوان منسى ان "اللبنانيين في الخارج ليسوا مجرد حصالة لبلدهم الأم، ولا حتى مجرد كنز ثمين فقط، وليسوا مجرد ممولين للبلديات التي ينتمون إليها، لتمويل مولدات الكهرباء والمياه وموظفي البلدية... ما زالوا يفعلون ذلك على الرغم من أن أموالهم المودعة والمحولة إلى المصارف اللبنانية لا تزال مجمدة...بالطبع لنا حقوق وواجبات تجاه وطننا الأم، لكن لبنان مطالب باحترام حقوقه وواجباته تجاهنا نحن أبنائه المغتربين، ولا بدّ من المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والاقتصادية للوطن الأمّ".