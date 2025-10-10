Image
منسى استقبل القائم بأعمال السفارة الأميركية والصمد وخريش

استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة اليوم القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان كيث هانيغان، وتم خلال اللقاء عرض الدعم الذي تقدّمه الولايات المتحدة الأميركية في إطار مساندة الأجهزة الأمنية اللبنانية وتعزيز قدراتها العملانية.

كما استقبل اللواء منسى ‏رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية النائب جهاد الصمد، وجرى التداول في الأوضاع العامة وفي اقتراحات القوانين ومشاريع القوانين المتعلقة بالمؤسسة العسكرية.

والتقى وزير الدفاع الوطني المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش، وتم البحث في شؤون تتصل بمهام الدفاع المدني والتنسيق القائم مع وزارة الدفاع في الحالات الطارئة وخطط الإغاثة.

