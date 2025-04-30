المركزية- أطلقت منسقية "القوات اللبنانية" في الكورة مشروع "بيتي بلديتي بلدي" في احتفال اقيم في قاعة "Evenzo" - أنفه الكورة، في حضور منسق منطقة الكورة في "القوات" رشاد نقولا وعدد من المخاتير والفاعليات الاجتماعية والاهالي".

وبحسب بيان للمنسقية، "يهدف المشروع إلى تطوير العمل البلدي بالتعاون مع عدد من الشخصيات في قطاعات الرياضة، الزراعة، البيئة، البنى التحتية والاشغال، الثقافة، التربية، الخدمات الإجتماعية، السياحة، الحوكمة والشفافية. ويسلط الضوء على الدور الحقيقي للبلدية بإدارة المجتمع وتنمية أنفه من ضمن الصلاحيات التي منحها إياها النظام اللبناني والذي يتحقق من خلال بلدية فاعلة وملمة وشفافة".

إستهل الاحتفال بالنشيد الوطني وتعريف من إيلي جليل نخول الذي أوضح أن الحدث، "لإطلاق مشروع حلم جديد للبلدة، لا يمكن أن يتحقق إلا بتعاون كل أهل أنفه لأنهم شركاء حقيقيين فيه"، مركزا على الحوكمة والشفافية.

ثم تحدث كل من ريتا فايز نعمة عن المشروع الرياضي، ميشال وضاح دعبول عن المشاريع في القطاع الزراعي، لارا كريم عيسى عن الملح، جواد جودات نقولا عن الزيتون، ديالا جرجس فارس عن الثروة السمكية، ميشال بسام دريق عن المشاريع البيئية، حنا خليل أنجول عن المشاريع المتعلقة بالبنى التحتية، إيفا رامز الحاج عن المشاريع الثقافية، نيفين فيليب صليبا عن المشاريع التربوية، دوللي توفيق عيسى عن الخدمات الاجتماعية وتانيا مروان فارس عن المشاريع السياحية.

وكان مشغل العرض عمر جورج عويجان واللوجيستي شادي المسيح.

وفي الختام كوكتيل للمناسبة.