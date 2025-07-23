Jul 23, 2025 5:49 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مندوب فلسطين: مؤتمر حل الدولتين الذي تنظمه السعودية وفرنسا هو الدرب الواجب أن نسلكه

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o