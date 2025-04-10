Apr 10, 2025 6:44 PMClock
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مندوب سوريا بمجلس الأمن: إسرائيل تستفز السوريين بممارسات مرفوضة في الأراضي التي توغلت فيها والاعتداءات الأخيرة دمرت بشكل شبه كامل مطار حماة العسكري والحكومة السورية في مرحلة انتقالية وأراضي سوريا مجزأة

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