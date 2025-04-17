Apr 17, 2025 8:42 AMClock
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مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا: موسكو تؤيد الحوار بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

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