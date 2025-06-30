Jun 30, 2025 5:12 PMClock
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مندوب الجزائر: أشكر الولايات المتحدة وروسيا على تقديمهما مشروع قرار تمديد مهمة قوة فض الاشتباك

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