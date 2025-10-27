Oct 27, 2025 4:19 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مندوب إسبانيا لدى مجلس الأمن: ندعو كل الأطراف للامتثال لقرارات مجلس الأمن بشأن لبنان وندين الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة ضدّ "اليونيفيل"

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o