توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا الى غائم احيانا مع ضباب على المرتفعات، وتبقى درجات الحرارة من دون تعديل يذكر على الساحل ، بينما تنخفض بشكل طفيف في المناطق الداخلية و الجنوبية، ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة بخاصة على المرتفعات وفي المناطق الجنوبية اعتبارا من بعد الظهر، مع احتمال تشكل خلايا رعدية.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس صيفي مستقر يسيطر على لبنان و الحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية بخاصة فوق الجبال وفي الداخل ، حتى ظهر يوم غد الثلاثاء حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي مركزه شمال غرب تركيا و يتحول الى متقلب نسبيا حتى مساء يوم الجمعة ، حيث يعود الطقس الى الاستقرار وتعود درجات الحرارة للارتفاع يوم السبت.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين 24 و 32، في طرابلس بين 22 و 21 درجة وفي زحلة بين 16 و 32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين:

قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات و دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها فوق الجبال وفي الداخل، مع احتمال تساقط الرذاذ شمال البلاد وجنوبها.

الثلاثاء:

غائم جزئيا الى غائم احيانا مع ضباب على المرتفعات، وتبقى درجات الحرارة من دون تعديل يذكر على الساحل ، بينما تنخفض بشكل طفيف في المناطق الداخلية و الجنوبية، ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة بخاصة على المرتفعات وفي المناطق الجنوبية اعتبارا من بعد الظهر، مع احتمال تشكل خلايا رعدية.

الأربعاء:

غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل بدرجات الحرارة .

الخميس:

غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة الساحل، بينما تنخفض في الداخل وفوق الجبال كما تنشط الرياح بخاصة شمال البلاد فيرتفع معها موج البحر .

-الحرارة على الساحل من 25 الى 30 درجة ، فوق الجبال من 16 الى 26 درجة ، في الداخل من 16 الى 35 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، تتراوح سرعتها بين 8 و 25 كم/س.

-الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل، يسوء مساء فوق الجبال بسبب تكون الضباب .

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 80%

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج ، حرارة سطح الماء: 29 درجة.

-الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,20

-ساعة غروب الشمس: 18,47