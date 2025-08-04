Aug 4, 2025 9:18 PMClock
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منتدى عائلات الرهائن: الحكومة رفضت وفوّتت كل فرصة لإعادة الرهائن رغم أن كبار المسؤولين الأمنيين قدموا للحكومة مرارًا خيارات قابلة للتطبيق

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