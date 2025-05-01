صدر عن منتدى سفراء لبنان البيان الآتي:

إن منتدى سفراء لبنان يسجل استغرابه لخلو جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد غداً من بند المعاشات التقاعدية رغم ادراك المسؤولين للحالة المزرية التي أضحت عليها هذه المعاشات . ان هذا الإجحاف الذي لحق بالمتقاعدين ، ومنهم بالطبع السفراء ، عبر كافة التقديمات التي جرى إقرارها ، ورغم المطالبات المتكررة بضرورة المعالجة ورفع مستوى المعاشات ليتمكن المتقاعد من مواجهة حياته اليومية دون الوقوع في العوز .

واليوم ، وبعدما امتصت نسب الغلاء والتضخم ما سبق ومنحوا من زيادات بقيت دون المعقول ، يتوجه منتدى السفراء مجدداً الى المسؤولين ويلفت نظرهم الى ان المعاش التقاعدي حالياً لا يتجاوز ال ٢٠ بالمئة من قيمته الأساسية قبل الأزمة ، رغم المساعدات التي أضيفت . كما يطالب المنتدى ، وبإلحاح ، ضرورة النظر بجدية وضمير مسؤول الى إقرار معاشات تقاعدية تمكّن المتقاعد من مواجهة حياته المعيشية اليومية وحاجاته الصحية ، وكذلك لمواجهة الرسوم والضرائب التي تضاعفت عشرات المرات دون النظر الى إمكانية ان يلتزم بها المتقاعد .

تجاه هذا الواقع المرير لن يقف منتدى سفراء لبنان متفرجاً وصامتاً للوضع الذي اضحى عليه من قاموا بتمثيل لبنان في الخارج ورفعوا رايته بكل إخلاص وتفانٍ ، وأعطوا للوطن وسددوا جميع موجباتهم المالية حتى يحصلوا على تقاعد مريح وهانئ يحفظ كرامتهم .

ان التعامي الذي يتعامل به المسؤولون عن هذا الواقع سيؤدي الى الانفجار ، وسيؤدي حتماً الى ان يلجأ السفراء الى وسائل ضغط لا تليق بالسفراء وصورتهم في اذهان الناس ، ولا يجب ان تكون من شيمهم وعاداتهم، لكن الكبت الذي عشنا به خلال السنوات الأخيرة يجبرنا ، مكرهين ، اعتماد هذا الأسلوب ،

حيث لم تنفع المعالجات الأخرى ، آملين ان لا يجبرنا المعنيون على ذلك .