Jul 28, 2025 6:41 PMClock
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ممثل اليابان يدعو أمام المؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين في نيويورك البنك الدولي إلى دعم وتعزيز قدرات السلطة الفلسطينية

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