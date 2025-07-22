Jul 22, 2025 6:05 PMClock
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ممثل البطريرك الراعي المطران أنطوان شربل طربيه خلال لقاء وطني بعنوان "صوت الحق بيجمعنا": لبنان ليس مكاناً فقط إنما هو فكرة ورسالة لذا ليس مفاجئاً أن يحمل المنتشرون لبنان معهم أينما حلّوا

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