Jul 30, 2025 5:16 PMClock
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ممثلة نيوزيلندا في الجلسة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية: ندعو لوقف إطلاق نار عاجل وعلى حماس إطلاق سراح كل الرهائن

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