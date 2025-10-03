12:39 PMClock
أخبار محلية
  • Plus
  • Minus

عودة النازحين بين رجي وسفيرة الاتحاد الاوروبي

المركزية - استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان ساندرا دو وال وبحث معها في مسألة عودة النازحين السوريين الى بلدهم وضرورة الاسراع في إنجازها. وشدد الوزير رجّي على أهمية تكثيف الاتحاد الأوروبي لجهوده في هذا الشأن، وأعاد التأكيد على أولوية تقديم المساعدات للنازحين السوريين في الداخل السوري وليس في لبنان، وذلك من أجل تشجيعهم على العودة.

من جهتها، أعربت السفيرة دو وال عن دعم الاتحاد الأوروبي للموقف اللبناني من قضية النزوح السوري، وأكدت أن الإتحاد يواكب عملية عودة النازحين السوريين التي تحصل من لبنان ولديه حوافز لحثهم على العودة، خصوصا بعد سقوط النظام السوري السابق.

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o